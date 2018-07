Reggio Calabria – Falcomatà chiama prete ferito, lavori di potatura sul lungomare

Condividi

Solidarietà e piena vicinanza” ai due Sacerdoti colpiti dalla caduta di un ramo sul Lungomare di Reggio Calabria è stata espressa dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che, insieme all’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria, ha manifestato in una telefonata il suo rammarico e la vicinanza dell’Amministrazione per l’episodio avvenuto ieri ai danni dei due prelati dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.

Nelle scorse settimane, come da programma, il Settore Ambiente dell’Amministrazione comunale aveva avviato le operazioni tecniche periodiche per la potatura e la manutenzione del patrimonio arboreo del Lungomare Falcomatà. Dopo gli interventi straordinari realizzati l’anno scorso, i lavori di manutenzione del verde pubblico previsti con l’avvio della stagione estiva, sono tutt’ora in corso.

Anche nella giornata di ieri la ditta incaricata dal Settore si trovava impegnata negli interventi manutentivi nella parte nord del Lungomare Falcomatà. Nei prossimi giorni le operazioni di potatura di tutti gli alberi del Lungomare continueranno come da programma.

Nel frattempo, a seguito della denuncia sporta dai due Sacerdoti colpiti dal ramo, saranno esperite le necessarie verifiche atte ad accertare le responsabilità dell’accaduto.