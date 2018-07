Reggio Calabria – Continuano incontri sul nuovo servizio di raccolta differenziata

Condividi

A Reggio Calabria continuano gli incontri informativi sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore all’Ambiente Giovanni Muraca, i tecnici del Settore Ambientedel Comune ed i responsabili del servizio di Avr, società titolare del servizio di raccolta rifiuti, hanno incontrato i cittadini dei quartieri di Riparo di Cannavò e Modena, San Sperato e Ciccarello.

Due incontri molto participati dai cittadini dei due quartieri, che nell’occasione hanno avuto modo di chiarire dubbi e curiosità, ponendo le proprie domande ai responsabili tecnici che si occupano della gestione del circuito di raccolta e riciclo dei materiali differenziati, che hanno avuto modo di illustrare le modalità operative e tutte le informazioni utiliper un corretto svolgimento della differenziata porta a porta, rispondendo alle sollecitazioni e alle richieste della cittadinanza.

Nel frattempo proseguono speditamente le operazioni di consegnadei kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Le attuali sedi di consegna, aperte tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sonoil campo Coni “A.Penna” via Modena S. Sperato e il salone parrocchiale di Spirito Santo. Tutti i cittadini dei quartieri coinvolti, dovranno munirsi per il ritiro gratuito del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità. L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Una consegna straordinaria dei kit è prevista per i cittadini di San Cristoforonelle giornate di mercoledì 11, sempre dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00,e giovedì 12 luglio dalle 09:00 alle 12:00.

Già previsti altri due incontri informativi con la cittadinanza per la prossima settimana.Mercoledi 11 luglio alle 17.30, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale ed ai tecnici di Avr, incontrerà i cittadini presso i locali parrocchiali della Chiesa di San Cristoforo; giovedì 12 luglio invece sarà la volta di Condera, con un incontro previsto alle ore 18.00 presso i locali parrocchiali della Chiesa Sant’Elia Profeta.

Due nuove occasioni informative per la cittadinanza, soprattutto per i quartieri interessati dall’ultima tranche di avvio, prevista a partire dalla metà del mese di luglio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabriae l’App DifferenziAPP.