Reggio Calabria – Al via i saldi estivi, si parte Sabato 7 luglio

Gli appassionati di shopping hanno già iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, sabato 7 luglio, partiranno i saldi estivi 2018. I saldi – per Federazione Moda Italia e Confcommercio Reggio Calabria – sono un momento importante per le imprese, un banco di prova per i consumi soprattutto per il settore moda.

I ribassi spesso e volentieri sono anche una buona occasione per il cliente per seguire le tendenze. È il momento giusto per chi cerca l’occasione di arricchire il proprio guardaroba con vestiti, scarpe, costumi da bagno o accessori della bella stagione a un prezzo scontato, concedendosi acquisti che forse normalmente non si farebbero.

I saldi si protrarranno fino inizio settembre.

Anche se, non molto velatamente, molte aziende, soprattutto negozi in franchising, già da alcuni giorni pubblicizzano in vetrina le percentuali di sconto , in barba alla normativa regionale vigente.

I mancati controlli da parte della Polizia Municipale creano alle imprese reggine rispettose della norma un notevole danno.

Il danno è ancora più grave in ragione del fatto che a Messina, i commercianti hanno la possibilità di avviare i saldi in largo anticipo rispetto ai colleghi reggini. Norma che, all’evidenza, appare ampiamente discutibile laddove pone i commercianti di quella città in una posizione di notevole vantaggio concorrenziale rispetto agli operatori reggini, operanti a pochi chilometri di distanza.

“ Anche su questo tema e sulla mancata vigilanza da parte del Comune di Reggio Calabria, Confcommercio si è già attivata presso gli interlocutori istituzionali al fine di arginare un fenomeno che, se in altri tempi aveva un incidenza marginale, assume oggi a causa della crisi, dei contorni assai rilevanti e negativi per il tessuto imprenditoriale della nostra provincia”, commenta il Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro .

Certo con una stagione estiva iniziata notevolmente in ritardo i benefici economici della vendita con i saldi non saranno per i commercianti sicuramente allettanti, mentre numerosi vantaggi potranno godere i clienti in quanto troveranno in magazzino quasi l’intera collezione estiva.

Infine, Confcommercio Reggio Calabria, ricorda alcuni principi di base per il corretto acquisto degli articoli in saldo: cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e confrontate i prezzi dei saldi estivi con quelli del periodo precedente per assicurarvi che le promozioni siano reali e riguardino i capi di stagione.