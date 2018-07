Condividi

Martedì 10 luglio l’internazionalista Davide Grasso sarà a Reggio Calabria, al CSOA “Angelina Cartella” di via Quarnaro 1 a Gallico Marina a presentare,

come da mesi sta facendo infaticabilmente in tutta Italia, dalle ore 18.30, il libro “Hevalen. Perchè sono andato a combattere l’ISIS in Siria”, nato dalla sua partecipazione alla lotta delle milizie popolari curde nel Kurdistan siriano

https://www.facebook.com/events/1546667245442476/