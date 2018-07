(FOTO) ‘Ndrangheta, sabotaggio alla Valle del Marro: non ci fermano

Condividi

Scoperto ennesimo sabotaggio alla Valle del Marro. Questa volta è accaduto nell’uliveto confiscato nel Comune di Oppido Mamertina, a Castellace, in località Principe di Cordopatri

Ignoti si sono introdotti all’interno del piccolo casolare, tentando prima di forzare la porta d’ingresso, senza riuscirvi, e scassinando dopo, sul lato opposto, il portello in ferro della finestra. Da questa sono entrati per trafugare il dissabbiatore dell’impianto irriguo. Il danno ammonta a circa 1.000 euro.

Già lo scorso anno, nello stesso periodo, si era verificato su questo terreno un identico furto. L’obiettivo è sempre lo stesso: far mancare l’acqua alle giovani piante degli uliveti vicini, anch’essi confiscati. Nel pomeriggio è stata sporta denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Castellace. In tutta la zona, coltivata ad ulivi, non risulta che siano stati commessi altri furti del genere, come appreso dalle stesse Forze dell’ordine, il cui personale è impiegato da tempo in attività di vigilanza dinamica dei terreni confiscati e assegnati alla Valle del Marro. Luoghi ritenuti sensibili, dopo i numerosi danneggiamenti di matrice mafiosa, subiti dalla cooperativa negli ultimi mesi.

Su uno di questi uliveti si era recato in visita, due settimane fa, il presidente della Camera Roberto Fico che non ha fatto mancare la sua vicinanza per l’ ennesimo sabotaggio alla Valle del Marro

“Un paio di settimane fa sono stato in Calabria e ho visitato la cooperativa Valle del Marro, che lavora su terreni confiscati alla ‘ndrangheta con grande passione ed energia. E’ una cooperativa di giovani calabresi che hanno deciso di rimanere nella loro terra e dimostrare che il riscatto di un territorio parte da chi lo vive. Così da anni fanno un lavoro importante nella Piana di Gioia Tauro. Ho visitato proprio uno di questi terreni, a Oppido Mamertina, dove la criminalità organizzata ha provato in diversi modi a sabotare il loro lavoro: è successo quando sono entrati in possesso dell’uliveto che in precedenza era di proprietà di una famiglia ‘ndranghetista, in quel caso un incendio ridusse in cenere gran parte degli ulivi”. Lo scrive in un post su facebook il presidente della Camera Roberto Fico. (Continua a leggere qui il post…)

Le dichiarazioni del vicepresidente Antonio Napoli e Domenico Fazzari sull’ ennesimo sabotaggio alla Valle del Marro

“Il continuo bollettino dei danneggiamenti sui terreni confiscati non ci scoraggia affatto” dichiara Antonio Napoli, vice presidente della cooperativa. “Siamo pronti come al solito a ripartire, fiduciosi nel lavoro della Procura e delle Forze dell’Ordine, che sono sempre state al nostro fianco. Non ci fermeranno di certo i possibili danneggiamenti agli altri impianti irrigui.”

Domenico Fazzari lancia un forte invito. “E’ indubbio che ancor più che in passato, questi fatti come altri che utilizzano modalità altrettanto aggressive, stiano cercando di distruggere e delegittimare il positivo che abbiamo costruito nel territorio, insieme alle Istituzioni e alla società civile, rappresentato dall’associazionismo, locale e nazionale. Invito tutti coloro che credono, nell’intimo della propria coscienza, al buono che si è fatto, ad alzare la voce e a difendere con le unghie il positivo faticosamente costruito. La posta in gioco è alta – aggiunge – ne va della speranza di veder una terra libera, fiorente, capace di soddisfare i bisogni dei suoi abitanti, dove la felicità non sia un’utopia. L’azione della Valle del Marro – Libera Terra proseguirà come sempre, e la sua voce continuerà a risuonare forte e chiara, ogniqualvolta si renderà necessario”.