Falcomatà:’Spesi 241 mln che non avevano, ora su bollette voce Valeria Marini?’

Poco più di un anno al voto, ma lo scontro inizia a farsi duro. Quello tra il Sindaco il Reggio Calabria Falcomatà e l’opposizione che, nelle ultime settimane, non ha lesinato critiche feroci all’attuale amministrazione.

Stavolta il Sindaco attacca la controparte. Lo fa senza giri di parole e appellandosi alle carte.

“Noi siamo geneticamente diversi, non solo politicamente. Lo dice la Corte di Cassazione, dopo che lo aveva detto il Tribunale in primo grado. Le motivazioni del caso Fallara, una vicenda che ha sconvolto una città e il normale agire amministrativo all’interno del Comune di Reggio Calabria”.

“Se noi – incalza – ci troviamo a dover correggere gli errori del passato è perchè sono state accertate gravissime irregolarità e contabilizzazioni illegittime. Il tutto ci costa 240 milioni di debito”.

“Ci prendiamo – prosegue – anche responsabilità che non abbiamo. E il problema non è solo il debito, ma le conseguenze. Veniamo da una gestione in cui c’erano spese folli ed entrate inesistenti. Sono somme che dobbiamo restituire con gli interessi e oggi non possiamo fare mutui. Siamo un’amministrazione ingessata, ma non restiamo fermi. Tutto quello che possiamo farlo lo facciamo attraverso devoluzioni di mutui già attesi, con i Patti per il Sud, con il Decreto Reggio, con i fondi comunitari e con i bandi Periferie. Se io oggi volessi recuperare dal punto di vista architettoni la sala Battaglia di Palazzo San Giorgio non potrei presentarmi in banca a chiedere dei fondi. Il Comune di Reggio Calabria non può avere crediti, siamo come soggetti privati in grado di dare garanzie”.

“Abbiamo – continua Falcomatà – il peso fiscale e tributario più alto d’Italia. Ciò che è successo non ci permette di abbassarle. I cittadini stanno pagando un debito e ho chiesto alla società Hermes di spiegare a tutti i cittadini di accompagnare ad ogni cartella quanto è il reale delle costo delle utenze e quanto è la quota modello Reggio o modello Valeria Marini, a seconda di come la vogliamo chiamare”.

Il nome della show girl non è citato a caso, poiché rientra tra i nomi dei vip passati per Reggio Calabria durante l’era Scopelliti dietro compenso.

“Non possiamo assumere personale. Le persone ci chiedono perchè non facciamo controlli adeguati rispetto alle esigenze della popolazione. Dovremmo avere 1790 dipendenti, invece ne abbiamo 800 scarsi. Un Comune con meno della metà di lavoratori necessari ha difficoltà”.

“Per evitare tutto ciò – conclude – sarebbe bastato che ci fosse stata una gestione da padri di famiglia. Invece si è preferito fare le vacanze e mangiare ogni sera al ristorante, invece di avere la possbilità di acquistare i libri ai figli”.

Con questa metafora Falcomatà ha chiuso un discoso durissimo.

