Disoccupazione giovanile a Reggio Calabria al 60%

Tra i problemi che deprimono maggiormente il territorio metropolitano c’è la disoccupazione giovanile a Reggio Calabria che ha toccato punte da record

La disoccupazione giovanile a Reggio Calabria, con il 60% rappresenta uno dei problemi più evidenti per il territorio metropolitano. Tanti imprenditori per un mercato del lavoro debole che non è in grado di assorbire l’offerta di lavoro. La disoccupazione giovanile a Reggio Calabria, infatti, rimane uno dei nodi strutturali più gravosi. Anche nel 2017, il tasso di disoccupazione giovanile ha continuato a crescere, raggiungendo quota 60%. Un valore quasi doppio al già troppo alto valore medio nazionale, ad oggi sceso di otto punti percentuali, dal 42,7% del 2014 al 34,7% del 2017. Complessivamente comunque il tasso di disoccupazione è sceso durante l’anno, passando dal 24% al 22,2%. Percentuale che rimane però superiore alla media regionale (21,6%) e quasi doppio rispetto a quello italiano (11,2%).

Nella graduatoria delle province italiane per tasso di disoccupazione, la Città metropolitana di Reggio Calabria si colloca al 97-esimo posto; fa peggio la provincia di Crotone in ultima posizione.

Dalla disoccupazione giovanile a Reggio Calabria, alla fotografia regionale del mercato del lavoro

L’occupazione in Calabria nel 2017 è cresciuta del 2,6% rispetto all’anno precedente. Sono i dati rilevati su base Istat dall’ultimo rapporto di Bankitalia. I livelli occupazionali restano comunque inferiori di circa il 10% rispetto al 2007, cioè prima che iniziasse la crisi, mentre nel resto d’Italia sono stati superati anche se di poco. L’aumento è stato più accentuato per la componente femminile ed ha interessato tutte le fasce di età, anche se,in termini assoluti è stato più intenso tra coloro che hanno fino a 34 anni, oppure 55 anni e oltre.

Il tasso di occupazione è risalito oltre il 40% e il divario di genere a favore degli uomini si è ridotto al 21%.

l’occupazione è cresciuta sia per quanto concerne il lavoro autonomo che per quello alle dipendenze. Secondo i dati Inps, però, nel settore privato l’aumento dei rapporti di lavoro dipendente è riconducibile come nel 2016 alla crescita dei contratti di apprendistato e a termine. Le assunzioni nette a tempo indeterminato sono invece scese.

È aumentata anche l’offerta di lavoro, seppur lievemente (0,6%) con un incremento conseguente del tasso di attività pari al 52,3%.

All’incremento degli occupati corrisponde un calo delle persone in cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione è così sceso dell’1,6% raggiungendo il 21,6%.

L’incidenza della disoccupazione tra le forze di lavoro rimane significativamente più elevata per le donne e per i giovani fino a 34 anni per i quali si attesta al 39,1%. Si è leggermente ridotto anche il numero dei NEET sui giovani tra i 18 e i 29 anni. La quota rimane superiore, tuttavia, rispetto al resto del Paese (43,1% rispetto al 28,3%).

In Calabria, infine, il tasso di disoccupazione dei laureati è circa il doppio rispetto al resto d’Italia (13,1%). Questo contribuisce a spiegare gli intensi flussi migratori in uscita fuori dalla regione.