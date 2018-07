“De Bello Gallico”, Bombardieri: “Lo Stato ha il controllo del territorio”

Condividi

di Grazia Candido – Lo Stato c’è e batte ancora un altro importante colpo. Non sono finite le indagini dell’inchiesta “De Bello Gallico”, coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria e, grazie agli investigatori della Squadra Mobile, è stato ricostruito l’assetto organizzativo ed operativo di un emergente gruppo mafioso, aderente alla ‘ndrangheta, dedito alla consumazione di reati contro la persona e il patrimonio.

Un gruppo considerato “responsabile” dell’omicidio di Fortunata Fortugno, donna uccisa con un colpo di pistola alla testa la sera del 16 marzo mentre era appartata con Demetrio Logiudice, a bordo di un’autovettura, in uno spazio a ridosso del torrente Gallico.

“Non si può morire così a 30 anni per la prepotenza della ‘ndrangheta – afferma il Questore Raffaele Grassi che ribadisce la “risposta immediata dello Stato di fronte alla violenza bieca alla quale rispondiamo con questa azione. Ringrazio la Dda e i poliziotti per i risultati ottenuti in poco tempo. Abbiamo tolto da Gallico un gruppo pericoloso pronto a sparare di nuovo”.

“La Squadra mobile impegnata su tanti fronti, sta lavorando in modo puntuale, certosino ed è riuscita a costruire i passaggi e ad individuare con i filmati, tutti gli spostamenti di Paolo Chindemi, figlio di Pasquale (assassinato lo scorso febbraio in un agguato a Gallico), che transitava in quel luogo isolato, di passaggio – afferma il procuratore Giovanni Bombardieri – Siamo partiti con una attività capillare analizzando e controllando i soggetti che hanno avuto contatti con il Chindemi. Le quattro persone fermate nell’operazione odierna, sono anche responsabili di un atto intimidatorio, una sparatoria, ai danni di un imprenditore ed erano in possesso di armi, a noi non pervenute, che ci hanno costretto ad intervenire subito per scampare altri fatti delittuosi”.

Il Procuratore della Repubblica si sofferma sui “crimini commessi nella zona di Gallico e finalizzati al controllo della zona” ma anche ribadisce che “lo Stato ha il controllo del territorio e, in pochi mesi, si è avuta la ricostruzione puntuale dell’omicidio stesso”.

“Il risultato ottenuto dalla Squadra mobile che ha assicurato alla giustizia un gruppo criminale, è determinante per confermare la presenza massiccia delle Forze dell’ordine – continua Bombardieri – Secondo i nostri accertamenti, il movente dell’attentato a Logiudice è il controllo del territorio e Logiudice proprio per i suoi legami con la criminalità, poteva costituire un elemento da rimuovere. Si è trattato di un’attività investigativa concentrata in poco tempo ma, ci siamo resi conto, che i soggetti avevano la disponibilità di utilizzare armi per altri agguati e siamo subito intervenuti. Ma, approfondiremo le indagini”.

Il capo della Squadra mobile Francesco Rattà si sofferma invece sulla complessa e articolata indagine delineando alcuni punti che hanno portato all’arresto del killer.

“L’omicidio di Fortunata Fortugno e il ferimento alla spalla di Demetrio Logiudice, ci poneva di fronte al buio non solo temporale ma metaforico perché non avevamo alcun elemento per arrivare in poco tempo alla pista giusta e, quindi, alla chiusura del caso – afferma Rattà – Le piste seguite erano due e abbiamo privilegiato quella della ‘ndrangheta perchè il Logiudice era vicino alle cosche locali. L’altra matrice poteva essere quella passionale ma nemmeno i tabulati delle vittime ci davano informazioni che ci potessero portare su questa strada. Allora, abbiamo acquisito tutti le immagini dei sistemi di videosorveglianza di quel posto e questa intuizione o metodologia di indagine, ci ha dato ragione: dopo centinaia di filmati, abbiamo trovato il bandolo della matassa ricostruendo le fasi dell’incontro delle vittime, ma anche individuando un’Audi A3 Sportback, in uso esclusivo a Paolo Chindemi, autovettura utilizzata dal killer la sera del 16 marzo per compiere prima il sopralluogo e subito dopo l’agguato in cui la Fortugno fu colpita a morte. Abbiamo lavorato giorno e notte collocando le microspie in posti impensabili come nelle campagne e registrando anche una conversazione di Paolo Chindemi che confessa di essere l’autore di un omicidio. I filmati degli impianti di video sorveglianze e le intercettazioni ci hanno permesso di portare in carcere il Chindemi e delineare il gruppo criminale composto da quattro uomini che sono responsabili di un omicidio, danneggiamento di un condominio di Gallico, detenzione di armi e pettorine della Dia”.