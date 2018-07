Castorina e Irto incontrano i commissari di Gioia Tauro

Condividi

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto insieme al delegato al Bilancio della città Metropolitana di Reggio Calabria Antonino Castorina in vista presso il comune di Gioia Tauro da tempo sotto la guida della commissione straordinaria composta da viceprefetto, Franca Tancredi, dal viceprefetto aggiunto, Vito Turco, e dal funzionario economico finanziario, Berardino Nuovo a seguito della delibera di scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro, nel quale sono state accertate forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata.

Il Presidente Nicola Irto ed Antonino Castorina, insieme a vari amministratori della zona si sono recati prima al Palazzetto dello Sport accolti dall’associazione ALAN Basket che si è aggiudicata il bando di gestione della struttura e che ora mai da qualche anno coinvolge un importante numero di ragazzi della Piana di Gioia Tauro che si allena e disputa i vari campionati proprio a Gioia Tauro.

Durante l’incontro si è fatto un punto sugli interventi migliorativi da fare nella struttura ed all’esterno e sul lavoro che l’associazione svolge nel quotidiano anche da un punto di vista sociale.

I due rappresentanti istituzionali si sono recati successivamente al comune per incontrare i commissari con i quali si è pensato un piano di azione congiunto per fare fronte alle esigenze del Comune di Gioia Tauro che vive delle difficoltà per la complicata situazione economico -finanziaria.

Un incontro importante afferma Antonino Castorina dove si è visto uno spaccato positivo di realtà giovanili che vogliono crescere e coinvolgere il territorio attraverso un confronto sano e positivo con i vari attori istituzionali.