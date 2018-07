‘Beni confiscati alla mafia’: convegno in programma a Roccella Jonica

Condividi

I beni confiscati alle mafie, l’aggressione ai patrimoni illeciti, a partire dalla Legge Rognoni-La

Torre rappresenta una dei punti cardini della legislazione antimafia. Un percorso decisamente

impegnativo che ha avvertito la necessità, in itinere, di azioni cd di restyling al fine di

contrapporre un modello di prevenzione e repressione patrimoniale ancora più organizzato ed

efficiente. E’ questo il filo conduttore del convegno di venerdì 06luglio 2018, al Convento dei

Minimi di Roccella Jonica. Alle 15,30 infatti prenderà il via una importantissima sezione di

lavori e confronto in cui si cercherà di capire come impiegare ed utilizzare al più presto ed al

meglio i beni che dalle mani della criminalità sono passati alla gestione dello Stato. Il

convegno, valido per avvocati e commercialisti per l’accesso ai crediti formativi, è stato

organizzato dall’associazione “Insieme Si Può” presieduta dal poliziotto Francesco Minici,

dalla “Camera Penale fondata nel 1989” di Locri con l’avvocato Mario Mazza. Collaborazione

con l’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Camera Civile tutti di Locri.

Patrocinio del comune di Roccella Ionica. Sostegno dalle Segreterie Provinciali reggine dei

sindacati di Polizia Coisp – Mosap – Sap – Silp. Relatori saranno il senatore Mario Michele

Giarrusso del M5S – S.E. il Prefetto Ennio Mario Sodano Direttore Nazionale dell’Agenzia per

i Beni Confiscati – il magistrato Santo Melidona Sostituto Procuratore Generale Corte Appello

reggina – l’avvocato Laura Jannotta presidente Nazionale Unione Camere Civili – avv. Antonino

Lacopo della giunta nazionale Unione Camere Civili – l’avv. Francesco Tassone

amministrativista ed il dott. Antonino Dattola dottore commercialista gruppo lavoro antimafia

CNDCEC. I saluti saranno affidati al sindaco di Roccella Jonica Giuseppe Certomà, quale

padrone di casa, a Francesco Minici, presidente dell’Associazione che organizza, all’avvocato

Gabriella Mollica, presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri, all’avvocato Mario

Mazza, presidente della Camera Penale 1989 di Locri ed al presidente dell’ordine dei

commercialisti di Locri Ettore Lacopo. A moderare i lavori il dottore commercialista Vincenzo

Saccà. Un ringraziamento dovuto per l’insostituibile collaborazione al senatore Giuseppe Fabio

Auddino – al Dirigente del Commissariato PS di Siderno dott. Antonino Cannarella; al prof.

avv. Antonio Mazzone; agli amici Luigi Errigo – Nino Tarzia – Dino Audino e Aldo Albanese.

per riflettere su come se l’azione repressiva punti ad indebolire le mafie attraverso la sottrazione

delle ricchezze, mettendone in crisi il potere economico, l’azione costruttiva delle istituzioni e

delle forze sociali punti ad indebolirne il consenso e dunque il potere politico. Il

raggiungimento di tale obiettivo è tanto più alla portata quanto maggiore sarà il numero di beni

che sono confiscati ed introdotti nel circolo virtuoso dell’uso sociale, ma anche quanto migliore

sarà l’uso sociale degli stessi. In altre parole, se da un lato è fondamentale non perdere di vista il

dato numerico che rappresenta un buon indicatore per valutare l’efficienza della giustizia e della

macchina amministrativa, rispettivamente, nel confiscare e destinare le ricchezze confiscate,

dall’altro, è indispensabile valutare la qualità dell’uso finale del bene stesso, poiché da ciò

dipenderà l’effettiva efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.