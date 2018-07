BeerLocri 2018: 6 birrifici da 5 regioni italiane del centro sud

Condividi

Ritorna l’immancabile appuntamento dell’estate locrese, tanto atteso dagli appassionati e non: BeerLocri 2018, la rassegna di birre artigianali organizzata dall’associazione culturale ITER – Percorsi e Idee. Su forte richiesta dei visitatori, l’evento di quest’anno offrirà un giorno in più e coprirà le date che vanno dal dal 3 al 6 agosto 2018, tutti i giorni a partire dalle ore 18:00, presso il lungomare della città di Locri, lato nord, con ingresso e ampio parcheggio gratuiti.

La particolarità di questa IV edizione è la provenienza dei birrifici artigianali presenti da regioni di tutto il centro sud, per dare la possibilità ai visitatori di conoscere nuove e importanti realtà presenti “oltre i confini”. Gabriele Polito e Mariangela Verteramo, organizzatori della rassegna, ci tengono ad evidenziare il concetto di visione allargata dell’evento: coinvolgere birrifici artigianali provenienti da altre regioni, che a loro volta si propongono per partecipare alla rassegna, è motivo di orgoglio, primo per la nostra terra, secondo per l’importanza che BeerLocri sta suscitando ogni anno, anche a livello nazionale. Aver ricevuto richieste da fuori regione per partecipare, spiegano gli organizzatori, non è un limite al territorio ma una sponsorizzazione e un indotto di persone che per la prima volta arrivano a Locri, nella speranza di potercele riportare. Anche per questo abbiamo avuto la massima collaborazione dell’ostello cittadino, OSTELLO DELLA LOCRIDE, per chi dovrà alloggiare per poter parteciperà all’evento.

Le attrattive di una città sono il volano per poter parlare di turismo, e per coinvolgere tutte le regioni del centro sud abbiamo dovuto scontentare qualcuno, ma siamo certi che l’intelligenza e il buon senso faranno leva su tutto l’evento, dove non mancheremo mai di sottolineare il nostro concetto di bere sano e responsabilmente.

Tra i birrifici avremo “Sette Colli” dalla Calabria, “Stimalti” dalla Campania, “Namastè” dalla Sicilia, “La Fucina” dal Molise e i Birrifici “Sabino” ed “Eternalcity Brewing” dal Lazio.

Un’ampia scelta di streetfood vi attenderà per placare la vostra fame. A differenza delle passate edizioni, si è deciso di incrementare la “sostanza” del food con molti e diversi prodotti, da accompagnare alle più di 20 birre artigianali a disposizione. I food presenti: Susy e Danilo, Publick, Gusto Ristora, La Caveja, Tutto alla Brace da Zio Peppe by Giovanni e Pittarè faranno da apripista alle degustazioni birrarie.

All’interno della manifestazione ci saranno diversi altri minieventi per intrattenere e arricchire l’offerta:

Venerdì 3 e Domenica 5: area bambini allestita a cura dell’associazione “La magia dei sogni”, a partire dalle ore 21.30

Sabato 4: Paolo Pallina show, a partire dalle 22.30

Sabato 4 e Domenica 5: mostra di pittura dell’artista Giusy Sergi, in collaborazione con l’associazione “La Cetra di Eunomo”

Lunedì 6: laboratorio di degustazione “BIRRE A SUD” tenuto da Francesco Donato, esperto sommelier. È possibile iscriversi inviando una mail a beerlocri@gmail.com– max 30 posti disponibili.

Un ringraziamento particolare, per la realizzazione dell’evento, va: all’Amministrazione Comunale di Locri per il patrocinio morale e il supporto logistico fornitoci; al Gruppo Coopservice società cooperativa per la collaborazione tecnica e infine, ma non per ultimi, ai nostri sponsor Wanted Jeans, Secrets Underwear e Mood Store.

Associazione Culturale

Iter Percorsi e Idee