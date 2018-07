Arresto del sindaco di Palizzi: accoglienza migranti era solo un business

Condividi

Anche l’accoglienza dei migranti, di cui il sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria, si è sempre vantato finendo su Rai 1 a “Porta a Porta” non sarebbe stata altro che un business per arricchirsi

Un tassello fondamentale delle indagini di “Affare Comune”che hanno portato all’arresto del sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, è stato il riscontro di gravi illeciti nella gestione dell’emergenza migranti. Da marzo 2016 e fino al successivo mese di dicembre, infatti, nell’Ostello della gioventù della frazione montana di Pietrapennata, il Comune di Palizzi ha allestito un centro di accoglienza migranti che ha ospitato complessivamente circa 100 persone.

Il 5 maggio 2016 – affermano i carabinieri in un comunicato – il sindaco Scerbo era stato ospite in collegamento della trasmissione televisiva ‘Porta a Porta’ ed aveva elogiato l’operato della propria Amministrazione, sensibile al tema dell’accoglienza, in accordo alle tradizioni della comunità palizzese. In quella sede il sindaco, inoltre, aveva annunciato il progetto di avviare una serie di iniziative a favore degli immigrati per favorirne l’integrazione.

Le indagini sul sindaco di Palizzi per il centro migranti

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare come l’attività di accoglienza dei migranti, in realtà, non sarebbe stata altro che uno strumento per realizzare illeciti interessi personali. L’Amministrazione comunale di Palizzi, in realtà nonostante l’incarico non avrebbe mai svolto alcuna mansione. Avrebbe, inoltre, impiegato abusivamente in quel centro, personale senza contratto e mai retribuito, richiedendo alla Prefettura di Reggio un rimborso spese per 105 mila euro a fronte di prestazioni solo in parte eseguite per la gestione dell’emergenza migranti.

Gli accertamenti avrebbero consentito di riscontrare come gli importi relativi a numerose fatture prodotte a supporto dell’istanza sarebbero state ‘gonfiate’ al fine di trarne un ingiusto profitto. Il numero di pasti da fatturare per gli immigrati, per esempio, non veniva stabilito in base alle reali necessita’ ma deciso a tavolino e “quantificato in misura sovrabbondante rispetto alle esigenze e affidato direttamente ed arbitrariamente al ‘Ristorante-pizzeria-panificio Proietto’, di cui è proprietario il consigliere comunale di maggioranza Antonino Proietto”, finito agli arresti domiciliari.

Le tartarughe “Caretta Caretta” e il sindaco di Palizzi

Dall’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Bianco che ha portato all’arresto del sindaco di Palizzi, è emerso che oltre 83 mila euro sarebbero stati i fondi europei sottratti e originariamente destinati a supporto del progetto “Life Caretta”. Il progetto, che vedeva il Comune di Palizzi come capofila, era stato attivato a seguito della costituzione del centro “Tartanet” a Brancaleone. Il comune di Brabcaleone è attivo nel soccorso e nel recupero delle tartarughe marine ferite in tutto il litorale ionico, nello stretto di Messina e nelle Isole Eolie. In realtà la somma, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sarebbe stata quasi del tutto sottratta illecitamente. Una parte residuale dello stesso finanziamento, inoltre, sarebbe stata distratta per il pagamento di manifestazioni o eventi organizzati dal Comune di Palizzi, come il “Palizzi International Film Festival”.

Le accuse nei confronti del sindaco di Palizzi e degli altri consiglieri

Al sindaco di Palizzi, Walter Scerbo e ai due consiglieri comunali vengono contestati a vario titolo i reati di concussione, corruzione, abuso d’ufficio, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica e tentata truffa ai danni dello Stato. I tre amministratori pubblici, con la complicità di altri indagati, fra i quali consiglieri dimissionari e dipendenti dell’ente avrebbero ripetutamente attinto alle casse del Comune emettendo mandati di pagamento per rimborsi di spese gonfiati a proprio favore, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite oppure per prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stanziati. Le indagini hanno accertato che il danno procurato all’Amministrazione comunale è stato di circa 340 mila euro.

A parte il sindaco di Palizzi e Antonino Proietto l’altro consigliere comunale di maggioranza coinvolto nell’inchiesta non è stato, al momento, rintracciato. Pare che non sia in Calabria. Al momento è ricercato dai carabinieri. L’unico degli indagati per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Luigi Palumbo, di 40 anni. Palumbo è titolare di un bar-ricevitoria a Palizzi. Sarebbe stato uno dei maggiori responsabili della sottrazione di somme alle casse comunali. Tra gli indagati, inoltre, c’è l’ex vicesindaco del centro del Reggino, Davide Plutino. Secondo quanto è emerso dall’indagine, si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 98mila euro. Soldi quasi interamente destinati al gioco d’azzardo online. Plutino si è dimesso dalla carica di vice sindaco e consigliere comunale dopo le perquisizioni effettuate dai carabinieri il 12 ottobre 2016 nel Comune e nelle abitazioni di alcuni indagati.