Condividi

Contestati i reati di abuso d’ufficio, peculato, corruzione e tentata truffa i danni dello stato per il sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, di 56 anni, e due consiglieri comunali finiti in manette in seguito all’operazione eseguita dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Il danno procurato all’amministrazione comunale di Palizzi è di circa 340mila euro.