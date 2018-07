Al via dal 4 luglio i Salotti Urbani promossi dal CSV di Reggio Calabria

La nazione italiana stessa, oggi, è “fondata sul Volontariato”, più che sul lavoro che quasi non esiste. E nella nostra città ciò è dimostrato ancor di più da molti anni, pur se i numerosi protagonisti dell Volontariato perseguono con passione un hobby che spesso li distoglie dalle rispettive attività lavorative, portandoli ad impiegare le proprie personale emerge verso la sensibilizzazione della collettività sui temi culturali ed ambientali, o al servizio diretto dei cittadini più bisognosi.

Il tema dell’incontro (coordinato da Anna Rossi e Maria Grazia Manti del CSV) di Mercoledì prossimo (Con i piedi a terra e negli occhi il possibile: in partenza dai sogni) riguarda la base, la nascita del Volontariato, ciò in cui i numerosi Volontari reggini credono realmente: una società positiva, costruttiva, attiva, che abiti una città totalmente ed armonicamente vivibile.

In questo primo Salotto saranno coinvolte solo alcune delle numerose Associazioni attive, i cui Soci daranno la loro personale testimonianza: Accademia KRONOS, rappresentata da Alberto Gioffrè, attivo nel Volontariato da ben 47 anni, AGEDO, ANFFAS, New Deal, Nuova Solidarietà (con Rosa Scopelliti), Telefono Amico. Daranno il loro contributo al dibattito anche Daniele Castrizio (sulla antica storia della Prima Italia) e Lino Caserta (del Centro medico solidale di Pellaro). Gli interventi dei relatori e del pubblico saranno moderati da Anna Briante.

Un messaggio rivolto alla collettività ma soprattutto ai giovani, quello di Mercoledì 4 Luglio, che sarà ripreso, con la partecipazione di Altre Associazioni, a Settembre prossimo.