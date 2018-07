Agguato in strada, calabrese ucciso in Canada: era con la fidanzata

Cosimo Commisso, 33 anni, originario della Lcride, è il calabrese ucciso in Canada in un agguato a Toronto insieme alla sua fidanzata

Crivellato da colpi di arma da fuoco, Cosimo Commisso, il calabrese ucciso in Canada, è legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta. Gli inquirenti credono dunque che il duplice omicidio, vista anche la modalità possa essere legato al crimine organizzato. La famiglia di Commisso da anni in Canada ha portato gli affari per cui sono noti in Calabria. Estranea agli ambienti, invece, la 26enne Chantelle Almeida, di Toronto. I due erano a bordo di un suv a Woodbridge, periferia nord di Toronto a maggioranza italiana, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, poco prima dell’una. Poi l’agguato.

Calabrese ucciso in Canada:collegamenti della vittima con il crimine organizzato canadese

I primi ad accorrere sul luogo dell’agguato sono stati proprio i familiari di Commisso. Da tempo a Woodbridge, località nota per le residenze di alcuni criminali, dove gestiscono un ristorante e un bar contro cui l’anno scorso sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco.

Il 33enne ucciso, stando a quanto riportano i media canadesi, non avrebbe un profilo criminale noto ma la sua famiglia avrebbe legami con alcuni boss storici della ‘ndrangheta nell’area di Toronto. Secondo fonti della polizia canadese, inoltre, lo stesso Cosimo Commisso avrebbe dei collegamenti con alcune figure del crimine organizzato canadese. Secondo gli inquirenti Commisso sarebbe stato legato anche a John Ignagni, 33enne a sua volta ucciso in un agguato avvenuto nel 2016 nel parcheggio di un palazzo a Downtown, nel centro di Toronto.