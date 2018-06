Siderno ricorda Albalucia, Federica e Alessio

Condividi

Ricorrendo il decennale della tragedia consumatasi il 15 giugno 2008 a Siderno (RC), nella quale persero la vita i giovani Albalucia Caricari, Federica Petrolo e Alessio La Rosa, l’associazione Leo club “Luigi Mory” insieme alle famiglie delle vittime e al Comune di Siderno, accogliendo l’iniziativa del consigliere comunale Avv. Vincenzo De Leo, organizzano per il giorno 15 giugno 2018 una cerimonia in memoria delle vittime.

L’evento sarà cosi suddiviso:

-alle 17.30 Messa in memoria, presso la parrocchia San Nicola di Bari a Siderno Superiore;

-alle 18.30 inaugurazione di un monumento in memoria dei tre ragazzi e di tutte le vittime di incidenti stradali, presso il luogo dove avvenne l’incidente, rotatoria di Viale dello Sport (zona Stadio Comunale).

Il monumento è opera dell’artista roccellese Francesco Misuraca.

Interverranno autorità religiose, civili e militari.

Introduce la cerimonia la giornalista Dott.ssa Raffaella Rinaldis.

Le famiglie, ringraziando il consigliere Vincenzo De Leo e l’assessore alla cultura Ercole Macrì per la disponibilità e l’impegno a favore dell’iniziativa, comunicano inoltre che è iniziato il processo di intitolazione del largo alle tre giovani vittime.