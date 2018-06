Saviano risponde a Salvini: ‘Salvini codardo, il suo problema non è la ‘ndrangheta”

Condividi

Roberto Saviano e Matteo Salvini stanno dando vita ad un botta e riposta, per certi versi, storico. Difficile ricordare, in era moderna, un confronto così aspro e accesso tra un intellettuale del Paese e un esponente del Governo. Toni forti, niente giri di parole tra le parti. La risposta che lo scrittore di Gomorra ha riservato al Ministro dell’Interno sta facendo il giro del web. E’ diventata virale tra i sostenitori di Saviano e i più fervidi sostenitori di Salvini. Allo stesso tempo sta suscitando i malumori di chi ritiene troppo forte la replica in cui una delle maggiori cariche dello Stato viene definito: “Buffone”

Saviano risponde a Salvini: viene chiamata in causa anche la ‘ndrangheta

La polemica nasce dalle dichiarazioni di Salvini sulle possibilità che a Saviano venga mantenuta o meno la scorta. Il diretto interessato ricorda di avere degli “angeli custodi” da quando ha ventisei anni e che non si sentirà minacciato o intimido da uno come lui. “Sono stato sotto la pressioen enorme dei Casalesi, ho più paura a vivere così che a morire. Credi davvero che io possa avere paura di te?” incalza Saviano e poi, guardando la camera: “Buffone“.

“Salvini – prosegue – ha come nemici gli immigrati, le persone del Sud Italia prima di andare a chiedergli voti”.

Saviano risponde a Salvini e cita un episodio

Il passaggio che però coinvolge maggiormente la Calabria è quello su Rosarno.

Lo definisce il “Ministro della malavita” utilizzando la definizione coniata da Gaetano Salvemini.

“Salvini – prosegue – è stato eletto in Calabria. Durante un suo comizio a Rosarno, tra le prime fila c’era uomini della famiglia Pesce. Affiliati ai Bellocco, potentissima organizzazione di narcotrafficanti. Non ha detto niente contro la ndrangheta. Ha detto che Rosarno è conosciuta nel mondo per la baraccopoli. Quello è il suo problema in un feudo di ‘ndrangheta da decenni. Questo è Matteo Salvini uno che non si ricorda dei legami tra la Lega Nord e e la ‘ndrangheta”