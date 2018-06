Sanzionato peschereccio in navigazione senza autorizzazione

Condividi

Nel corso di una attività di pattugliamento effettuata nei giorni scorsi nel tratto di mare antistante il Comune di Palmi dalla motovedetta CP827, in forza alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro, è stata intercettata e sanzionata un’unità da pesca in navigazione priva della prevista documentazione di bordo. A seguito del controllo effettuato dall’equipaggio in servizio a bordo della motovedetta CP827, in particolare, è emerso che la predetta unità navale – formalmente in stato di “disarmo”, quindi amministrativamente non abilitata alla navigazione – era sprovvista dei certificati attestanti l’idoneità a navigare e la sicurezza di bordo. L’intero equipaggio presente a bordo al momento del controllo, inoltre, risultava irregolarmente imbarcato, in quanto non erano stati adempiuti i prescritti adempimenti in materia di annotazione del personale imbarcato.

Dopo i primi controlli effettuati a bordo della predetta unità, la M/V CP827 ha intimato il rientro della stessa nel porto di Taureana di Palmi e, successivamente, ha proceduto alla contestazione all’armatore del reato di navigazione senza abilitazione. Inoltre, sono state comminate le sanzioni amministrative previste per irregolare assunzione di equipaggio.

L’accertamento compiuto si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione, mediante un costante monitoraggio della zona di mare di giurisdizione.