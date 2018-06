Salvini la prossima settimana a Reggio Calabria consegna beni confiscati

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini la prossima settimana a Reggio Calabria consegna 8 appartamenti confiscati alla ‘ndrangheta trasformati in commissariato di Polizia di Stato

“Non spetta a me la scelta della scorte, chi di competenza valuterà. Slegato dalla fattispecie singola l’Italia ha il record europeo di scorte e vigilanza”. E’ quanto ha dichiarato Matteo Salvini nel corso della visita alla casa dei Casamonica sequestrata quattro anni fa e lo ha ribadito oggi in visita a Siena. “Qua c’è una battaglia contro la mafia vera il resto non mi interessa. La politica dell’antimafia la faccio con i fatti e non con le chiacchiere. La settimana prossima sarò in terra di Calabria per restituire alla polizia otto appartamenti confiscati alla mafia che verranno trasformati in commissariato di Polizia di Stato, ho un calendario ben chiaro in testa non passo le mie giornata ad occuparmi di Saviano”. Il ministro, infine ha invitato Roberto Saviano ad unirsi alla consegna del bene confiscato alla ‘ndrangheta: “Invito Saviano alla riconsegna in Calabria del prossimo bene sequestrato alla mafia perché io amo chi combatte la mafia coi fatti: gli manderò personalmente un invito”.

Guarda il video:

https://www.youtube.com/watch?v=knc2OO9qa8s