Salvini a Palmi: il Ministro atteso presto in provincia di Reggio Calabria

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini presto sarà in provincia di Reggio Calabria. Sebbene, in realtà, la Provincia, abbia da tempo lasciato il posto alla Città Metropolitana, rende ugualmente l’idea. Più volte si nota come, nei suoi discorsi, faccia capolino la città dello Stretto. Una scelta che fa un po’ inorridire qualcuno memore del fatto che il suo fosse un partito nato e cresciuto come anti-meridionalista. Ad altri, invece, stimola la sensazione che realmente davvero la politica della Lega sia radicalmente cambiata e proiettata su tutta la nazionale.

A qualcuno, invece, alimenta il sospetto che immagini che proprio da Reggio Calabria possa partire la svolta meridionalista (o presunta tale) del partito. In fondo tutta quella gente nel giorno di San Valentino (più volte citato) a sostenerlo non se la sarebbe aspettata.

Salvini è finito agli onori delle cronache nazionali ed internazionali per la sua ferma opposizione allo sbarco di Ong nei porti italiani. Una lotta serratissima contro un flusso di migranti che, nei suoi pensieri, rappresenta un’insidia non da poco per un’Italia che, molto spesso, viene lasciata sola dinnanzi all’emergenza.

Salvini a Palmi presto

C’è però un’altra Italia che è sotto lo scacco della criminalità. Quella organizzata, che stringe nella morsa una metà di paese che è stata sempre in crisi.

Ha annunciato più volte che raggiungerà lo Stretto, la Piana e la Locride. Lo ha fatto con i suoi toni, mai bassi. Quelli che raccontano che per lui “il sindaco di Rice è zero”. L’unico impegno certo sarà a Palmi dove consegnerà alla Polizia un nuovo commissariato in un immobile sequestrato alla ndrangheta’.

Quello sarà il momento in cui si proverà a capire che tipo di approccio avrà il reggino nei confronti di un Ministro dell’Interno che, fino a quattro cinque anni fa, non avrebbe neanche messo piede in Calabria. Oggi, invece, scala gli indici di gradimento ed è senza ombra di dubbio l’uomo di copertina del Governo Conte. Forse anche più del premier stesso.