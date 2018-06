Rosarno – Detenzione abusiva di arma e produzione di stupefacenti, arrestato 58enne

Condividi

Nel pomeriggio di sabato, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno hanno arrestato in flagranza di reato, PALADINO Salvatore, 58enne del posto, pregiudicato, perché resosi responsabile dei reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo clandestina, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti del tipo canapa indiana.

In particolare i Carabinieri, nel corso di un posto di controllo svolto in Piazza Valarioti a Rosarno, insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso del Paladino, decidevano di approfondire il controllo attraverso una minuziosa perquisizione personale e veicolare a bordo dell’autovettura, rinvenendo nel bagagliaio, occultata all’interno di un sacchetto in plastica ed avvolta in un panno 1 pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, nonché un caricatore con. 5 cartucce dello stesso calibro.

Le successive operazioni di perquisizione svolte in un terreno agricolo nella disponibilità del Paladino consentivano di rinvenire, celati all’interno di un capanno in legno, un ulteriore caricatore, 17 cartucce cal. 7,65 e 9 cartucce cal. 6,35, mentre tra la vegetazione presente nel terreno sono state individuate 9 piante di canapa indiana, in pieno stato vegetativo, dell’altezza media di 1 metro.

Tutto il materiale illegalmente detenuto è stato pertanto sottoposto a sequestro e sarà successivamente trasmesso al R.I.S. di Messina per gli accertamenti balistici e tossicologici del caso.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria palmese.