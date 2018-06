Ritrovato l’anziano scomparso ieri a Reggio Calabria

Condividi

Ritrovato vivo e in discrete condizioni, questo è il risultato degli sforzi profusi dai

Vigili del Fuoco e dai Carabinieri nella ricerca di una persona dispersa dalle ore 14:00 di

ieri nella frazione Puzzi del comune di Reggio Calabria.

L’anziano signore si era allontanato da casa senza dare notizie ai propri familiari.

Quando i familiari non lo hanno più visto hanno prontamente chiamato in soccorso i Vigili

del Fuoco ed i Carabinieri della stazione di Gallina. I Vigili hanno inviato sin da subito sul

posto la sala operativa mobile appositamente attrezzata per questo tipo di ricerche.

Oltre alle squadre in normale servizio di soccorso sul posto sono state inviate anche

unità cinofile, personale TAS (topografia applicata al soccorso) e specialisti Speleo

Alpino Fluviali. Nella mattinata di oggi sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei

Vigili del Fuoco del Nucleo di Catania.

Tutti i soccorritori che hanno partecipato alle ricerche, hanno battuto, palmo a

palmo, i luoghi che si riteneva potessero essere percorsi dall’anziano signore disperso.

Tutte le informazioni sono state valutate dal personale della sala operativa mobile che

ha man mano indirizzato le ricerche sui punti non ancora percorsi dai soccorritori.

Finalmente alle ore 14,00 gli sforzi sono stati premiati ed il disperso è stato

ritrovato, come detto prima, in discrete condizioni.

Sul posto è giunta anche una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare in

ospedale per le cure del caso l’anziano signore.