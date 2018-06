Rifiuti 2, assolti avvocato Putortì e Spinella a Reggio Calabria

Condividi

Chiuso il processo d’Appello per Rifiuti 2, assolti avvocato Putortì e Spinella mentre sono state confermate le condanne per gli altri imputati anche se con pene ridotte

Rifiuti 2, assolti avvocato Putortì e Spinella. È sostanzialmente questa la notizia per il processo d’appello di Rifiuti 2 che ha visto rovesciata in parte la decisione del giudizio di primo grado. Resta invariata la responsabilità penale per l’avvocato Giulia Dieni, anche se per lei è stata ridotta la pena da 8 anni a 4 anni e 8 mesi di prigione.

Ci sono poi le assoluzioni di Carmela Barreca e Laura Cutrupi. Per il boss Matteo Alampi, la condanna è stata 14 anni di reclusione mentre in primo grado erano 17 anni, 2 mesi e 15 giorni.

Notevolmente ridotta anche la pena per Lauro Mamone, amministratore dell’impresa degli Alampi, vecchia conoscenza della Multiservizi, per il quale sono stati disposti 6 anni e 4 mesi di carcere rispetto agli 11 anni e 15 giorni ottenuti in primo grado.

La decisioni della Corte

Carmela Alampi 4 anni e 8 mesi

Giovanni Alampi deceduto

Matteo Alampi 14 anni (continuazione)

Domenico Alati 5 anni, 9 mesi, 10 giorni

Carmela Barreca assolta

Laura Cutrupi assolta

Giulia Dieni 4 anni e 8 mesi

Lauro Mamone 6 anni e 4 mesi

Matteo Palumbo 4 anni e 8 mesi

Giuseppe Putortì assolto

Antonio Quattrone 5 anni e 4 mesi

Maria G. Siclari 4 anni e 8 mesi

Paolo Siclari 4 anni e 8 mesi

Rosario Spinella assolto