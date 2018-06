Riapre il Palascatolone, la palestra torna ad accogliere i giovani e gli sportivi

Condividi

Il sindaco Giuseppe Falcomatà insieme al delegato allo sport Giovanni Latella, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e le massime autorità del mondo sportivo cittadino e regionale ha riaperto le porte del Palascatolone Pietro Viola agli sportivi.

La nota palestra cittadina della zona Stadio, che ospita tra l’altro i campionati giovanili di tante società di basket cittadino, nonché storica tana del basket cittadino delle “origini”, è tornato da ieri a ricoprire il ruolo di tempio dello sport cittadino dopo la forzata chiusura degli anni scorsi.

Come è noto il piano d’intervento di assistenza agli sbarchi coordinato dalla Prefettura insieme alle Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e la stessa amministrazione aveva costretto ad utilizzare per lungo tempo il palazzetto quale luogo di transito per svolgere le operazioni necessarie alla identificazione e sistemazione degli esuli presso i diversi centri di tutta Italia.

L’impianto tuttavia ha conosciuto nel contempo una vandalizzazione che ne ha acuito la vetustà e condannato alla inagibilità e successiva chiusura.

A seguito dell’inserimento dei lavori di ristrutturazione straordinaria del Palascatolone all’interno dei Patti per il Sud coordinati dal vice sindaco Armando Neri, l’amministrazione Falcomatà è riuscita a reperire le risorse che hanno consentito di: rimuovere le vecchie gradinate costituiti da tubi innocenti e tavolato; revisionare i servizi igienici; sostituire le parti perimetrali ammalorate costituire da pannelli in lamiera grecata, revisionare l’impianto elettrico; verificare e sostituire la guaina di manto impermeabile; rimuovere e ricollocare il parquet da gioco.

I lavori sono stati affidati a inizio anno, al termine di un procedimento di evidenza pubblica avviato a metà 2017, e si sono conclusi in 90 giorni.

Una ulteriore novità del Palascatolone consiste nelle gigantografie d’epoca che ritraggono le grandi figure del basket reggino attorno allo storico presidente Pietro Viola, a cui è intitolato lo Scatolone.

Un ulteriore elemento che ha fortemente migliorato l’impatto e il decoro della struttura è stato realizzato con l’apporto dei cittadini coinvolti attraverso un processo di partecipazione volto a individuare e ricostruire la storia de basket cittadino attraverso le immagini e le foto del passato.