Reggio, sulla differenziata si apre la caccia agli evasori totali

Ogni rivoluzione di costume richiede tempo e caparbietà. E Dio solo sa che genere di rivoluzione è per una citta riottosa ai cambiamenti e al rispetto delle regole come Reggio la raccolta differenziata.

Dopo un paio di anni con risultati discreti nelle periferie l’impatto del nuovo sistema in centro ha conosciuto criticità importanti, in qualche caso con contorni disastrosi.

Ovvio che il Comune poteva fare di più e meglio, soprattutto in termini di comunicazione, ma è sotto gli occhi di tutti un dato evidente: sono molto numerosi i cittadini che non solo non fanno la differenziata ma, di conseguenza, continuano a conferire o sacchetti in strada. Microdiscariche a cielo aperto segnano il territorio urbano in maniera vergognosa mentre il Sindaco – giustamente – sottolinea che indietro non si torna, ormai.

Bene, benissimo, e allora se il Sindaco non intende fare passi indietro è necessario che ne faccia velocemente un paio in avanti.

Senza girarci intorno andiamo al cuore del problema che si atteggia attorno a due varianti che poi convergono: c’è una fetta della popolazione che non ha idea di dove stiano di casa neppure i requisiti minimi della civiltà e, al tempo stesso, su Reggio insistono numerosi “fantasmi”.

Non sono pochi coloro i quali per l’anagrafe dei tributi cittadini non esistono, coloro i quali non hanno mai pagato Tari, canone idrico, Imu e compagnia cantando.

È evidente che per questi soggetti andare a richiedere i mastelli significherebbe autodenunciarsi, con pesanti conseguenze economiche, dunque non lo fanno.

E qui, però, che il Comune gioca la partita più difficile e, a questo punto, ineludibile: quello sporco sacchetto è il cavallo di Troia per scoperchiare il vaso di Pandora di ciò che per Reggio è inconfessabile: far pagare i tributi a tutti quanti.

I cittadini ligi alle regole hanno il dovere di chiedere a gran voce all’Amministrazione comunale che i controlli e le sanzioni sul territorio siano asfissianti e pesanti e che, soprattutto, la sanzione stessa non si limiti a quella relativa all’abbandono dei rifiuti in strada ma inneschi una verifica incrociata puntuale alla ricerca proprio di quei “fantasmi” che da sempre campano sulle spalle di chi paga.

Il Comune, insomma, ha il dovere di organizzarsi meglio, di sanzionare pesantemente e, comunque, di rimuovere quotidianamente dalle strade le microdiscariche.

La gente per bene ha il dovere di supportare gli operatori in questa opera titanica che diventa una vera e propria sfida culturale.

Costi quel che costi.