Reggio Calabria- Un arresto per detenzione di arma, proiettili e stupefacenti (FOTO)

Sabato pomeriggio i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione ARGIRO’ Roberto, 49enne, idraulico reggino, incensurato.

In particolare, i carabinieri, durante un ordinario controllo di polizia, notavano una Hyundai Santa Fe di colore grigio il cui conducente alla vista dei militari ha aumentato notevolmente la velocità. Insospettiti di tale gesto, i militari decidevano di fermarlo per sottoporlo a controllo e dopo averlo perquisito lo hanno trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana.

La perquisizione veniva estesa presso il domicilio ove, nascosta sopra un armadio del soggiorno, veniva rinvenuta una custodia per armi con al suo interno una pistola semiautomatica con matricola punzonata e sette proiettili.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre ARGIRÒ venivatradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.