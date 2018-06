Reggio Calabria – ‘Un Angelo da tutelare’

Condividi

A cura del Rotary Club ‘Reggio Calabria Sud Parallelo 38’, dell’Associazione ‘Amici del Museo’ e dell’AIPARC si terrà martedì prossimo, 26 giugnio 2018, una conversazione avente per tema ‘Un Angelo da tutelare’. Si parlerà della statua seicentesca dell’Angelo Tutelare della Città, attualmente in fase di restauro per volontà del Rotary Club ‘Reggio Calabria Sud Parallelo 38’. Perché i Sindaci di Reggio, nel 1637, fecero innalzare questa bellissima statua? Il suo restauro cosa ha comportato? Qual è il significato sociale dell’iniziativa del Rotary Club ‘Reggio Calabria Sud Parallelo 38’? Dopo l’illustrazione del prof. Giuseppe Mantella, che sta curando il restauro, nell’atrio di Palazzo San Giorgio, alle ore 17, la manifestazione proseguirà nella vicina Pinacoteca Civica.