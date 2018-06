Reggio Calabria: terra del sole, del mare e dell’asfalto “ad machinam”

Condividi

“La Via Palamolla famoso nel mondo per..”. Inizia così una celebre pubblicità del programma Chisti Simu.

Da oggi la frase potrà essere completata con il fatto che l’arteria, in pieno centro a Reggio Calabria, contiene un raro esempio di asfalto “ad machinam” o “ad qualcos’altro” molto più volgare come, invece, amava ripetere il professore di Lipari Franco Scoglio.

A causa di una macchina parcheggiata si è scelto di asfaltare la strada in maniera periferica al perimetro di un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata.

Quali siano le motivazioni di questo tipo, per il momento, è ignoto saperlo. Si attende eventualmente di venire a conoscenza se l’attuale intervento sia stato unicamente momentaneo, in attesa di una vasta opera di ripristino dei manti stradali reggini che pare sia destinato ad essere robusto. I cittadini attendo al varco e, intanto, assieme ai Bronzi di Riace si godono il vanto di avere un nuovo arredo urbano grazie all’impatto cromatico dell’asfalto che ci sarà quando l’auto si sposterà.