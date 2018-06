Reggio Calabria – Sul lungomare evento di alta moda

Condividi

Poche ore ancora e domani sera, sabato 30 Giugno, sul lungomare Falcomatà un grande evento di moda. Un connubio di moda e culture unite per creare un evento unico nel suo genere.

Alle ore 21 presso Piazza Indipendenza, la prima edizione del “Summer Fashion” evento organizzato e prodotto dalla modella e coordinatrice eventi moda Irma Imedadze e NovaStar Italia srl. Una serata dedicata agli usi e costumi nel campo della moda del popolo georgiano e italiano che vede la conduzione dell’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro e dell’attore – cabarettista Gennaro Calabrese. In passerella, 20 bellissime modelle tra cui la top model internazionale Laura Tresa, sfileranno i capi degli stilisti Tamara Kiria, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana. E non mancherà una giuria tecnica presieduta dalla protagonista delle passerelle della moda per i maggiori stilisti, ex top model Bali Lawal che eleggerà Miss Fashion 2018.

“Un concentrato di culture tra abiti preziosi e classici senza tempo che esalterà la sensibilità femminile degli stilisti dell’alta moda georgiana e italiana, attraverso un passaggio di abiti e accessori, eredi di un viaggio storico – afferma la fotomodella e direttore artistico Imedadze – Sarà creato un “viaggio” per dare così la possibilità ai visitatori di camminare tra i percorsi della moda dei due popoli. Summer Fashion è un punto di riferimento oltre che di contatto tra due culture diverse ma vicine per designer e mano d’opera specializzata. La moda è una terra privilegiata per capire le vite, le tradizioni, la storia di popoli geograficamente lontani tra di loro e, questo approccio trasversale, coinvolgerà il pubblico e creerà nuovi contatti tra produttori e consumatori”.

Le preziose creazioni degli stilisti Tamara Kiria, Bartolotta e Martorana renderanno ancora più unica una kermesse che vedrà protagonista la top model internazionale, attrice e prima donna del “Bagaglino” Laura Tresa, modella di punta della sfilata. Romanticismo, eleganza, fantasia saranno i punti di forza di abiti che faranno sognare le donne creando un mix inedito fatto di “eterno presente”. La sintesi di un’esplorazione tra tradizioni e modi di vestire che conquisteranno la riva dello Stretto.