Reggio Calabria: a Gallico allarme Escherichia Coli

Condividi

Reggio Calabria, all’inizio della stagione estiva, riceve una comunicazione poco gradita. Una delle spiagge più frequentate dai reggini, per la vicinanza e la popolosità dell’area, presenta valori di Escherichia Coli non conformi.

La comunicazione arriva direttamente dall’Arpacal. Il tutto deriva dalla Campagna di Monitoraggio delle acque di balneazione della Calabria. La comunicazione è stata inoltrata, già questa mattina, al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. I dati, naturalmente, saranno trasmessi anche al Ministero della Salute e alla Regione Calabria.

I rilevamenti sono effettuati nella giornata di ieri, corrispondente dalla data del 20 giugno del 2018. La stazione di campionamento è viene chiamata “Gallico – Camping” e naturalmente risiede all’interno del comune di Reggio Calabria.

Valori alti

In particolare il valore dell’Escherichia Coli ha raggiunto un valore superiore a 35.000 UFC/ 100 ml. Per dare un parametro i dati considerati nella norma sono quelli che ricadono al di sotto di 500.

A breve saranno effettuati nuovi controlli, la cui funzione sarà quella di poterci vedere più chiaro. La nuova campionatura consentirà di determinare il livello dell’inquinamento delle acque e l’eventuale durata del problema. L’obiettivo è fornire dati certi nel più breve tempo possibile

Reggio Calabria: cosa è l’Escherichia Coli nelle acque di Gallico?

Si tratta di batteri che hanno la possibilità di risiedere senza troppi problemi all’interno dell’organismo umano, determinando fastidiosi effetti collaterali. Diarrea, dolori addominali e nausea risultano tra i sintomi più evidenti quando riescono a innescare la loro azione. Generalmente si tratta di un problema che riguarda prevalentemente fiumi o acque stagnanti, ma nel caso di Gallico il problema sembra riguardare anche le acque dello Stretto. Si attendono naturalmente esami più accurati che potrebbero permettere di vederci più chiaro. Quando si è a un passo dalla fine di giugno, naturalmente, ci si augura che l’allarme possa essere confinato in un breve lasso di tempo. Si attendono, inoltre, eventuali provvedimenti da parte del Sindaco.