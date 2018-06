Reggio Calabria – Spacciavano davanti una scuola, due arresti

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, assieme ai colleghi della Stazione di Gallina hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, SELLAK Imaddin, 20enne, disoccupato, con precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, ed ERRAHOULY Amin, 19enne, disoccupato, incensurato, entrambi reggini ma nati da genitori di nazionalità marocchina.

In particolare, i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio svolto per le vie reggine, notavano i due vicino la scuola media “Pitagora” di Ravagnese cedere della sostanza stupefacente. Dopo aver bloccato e identificato i due, i militari dell’Arma, rinvenivano in una aiuola nelle loro vicinanze, due barattoli in vetro contenenti complessivamente 18 involucri di sostanza marijuana per un peso complessivo di gr. 75, un bilancino di precisione e 100 euro.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati venivano tradotti presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.