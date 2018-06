Reggio Calabria – Riunione pubblica sullo stato delle acque di Gallico

Condividi

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato nei giorni scorsi i cittadini di Gallico all’interno di un partecipato incontro organizzato dall’associazione Astra e il comitato spontaneo di via Fiumarine.

Erano presenti anche i delegati Francesco Gangemi e Paolo Brunetti.

A seguito del confronto sullo stato del depuratore è stata individuata la soluzione per risolvere il problema del cattivo odore nell’immediato e per approfondire insieme al commissario straordinario per la progettazione e l’adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione Rolle il progetto di ammodernamento dell’impianto stesso.

Intanto sul fronte della balneabilità Arpacal ha comunicato che risultano conformi i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto attiene l’area denominata “ Gallico Camping”.