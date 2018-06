Reggio Calabria, Pizzimenti (FI): “E’ iniziata la disinfestazione”

Condividi

“Ci è giunta notizia che si è iniziato ad effettuare la disinfestazione sul territorio del Comune di Reggio Calabria, Venerdì 22 Giugno 2018 è il giorno che interesserà il Centro Storico, del Comune di Reggio Calabria, un intervento importante, che ha confermato la presa di posizione del Partito di Forza Italia, evidenziando la problematica in essere”.

Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’esponente di Forza Italia spiega: ”Ci è stato comunicato che tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP, pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici.

Saranno utilizzati prodotti naturali o di sintesi, rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi”

Conclude Nuccio Pizzimenti, come abbiamo sempre sostenuto, non siamo contro l’Amministrazione Comunale, ma con senso di responsabilità, stimoliamo l’operato della Amministrazione Comunale sostenendo giuste tesi e prese di posizioni nell’interesse della popolazione”.

Ecco il calendario: