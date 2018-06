Reggio Calabria, online il sito web istituzionale del MarRC (VIDEO)

Condividi

Di Giuseppe Rosario Princi – Presso la sala delle conferenze è stato presentato alla cittadinanza il nuo sito web istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

“Una iniziativa importante per il museo – è quanto ha dichiarato il direttore Carmelo Malacrino – che apre le porte al mondo. Il sito web autonomo, è un modo per investire sulla comunicazione perché è grazie ad essa svolgiamo un progetto di valorizzazione delle nostre collezioni e del nostro straordinario territorio. I contenuti sono tutte le mostre, le collezioni, il restauro, tutto ciò che vita del muso è contenuto sul sito. Un modo per invitare tutti a entrare e scoprire il Museo, anche perché sarà possibile acquistare il biglietto on-line, prenotare una guida e tante altre funzioni che semplificano l’accesso ai visitatori”.

Di seguito la video intervista al direttore Malacrino.