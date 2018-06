Reggio Calabria – Mediterranea: il seminario Efficienza nei lavori pubblici

Condividi

Il 29 giugno, ore 9,30, l’Aula magna Quistelli ospiterà il seminario Efficienza nei lavori pubblici.

Tra i relatori l’ing. Andrea Ferrante, consigliere tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il prof. Armando Brath, ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia all’Università di Bologna.

Il Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. 50/2016), così come modificato ed integrato dal d. lgs. 56/2017, delinea una cornice normativa caratterizzata dal concetto di “efficienza”, che si basa sui principi di efficacia, economicità e tempestività. Declinare l’efficienza nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione dei lavori pubblici consente di migliorare il rapporto tra benefici attesi e costi complessivi da sostenere, contribuendo al contenimento della spesa pubblica in infrastrutture. La formazione e l’aggiornamento dei professionisti è essenziale per garantire “la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze”, in grado di perseguire gli obiettivi di efficienza che caratterizzano il procedimento tecnico-amministrativo.

Evento organizzato con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Reggio Calabria.