Reggio Calabria – Lo spettacolo vincitore del concorso nazionale “Tedesco in scena”

Sarà messo in scena venerdì 8 giugno alle 17 sul palco dell’auditorium del Liceo Campanella di Lamezia Terme lo spettacolo teatrale in lingua tedesca “Krabat”, liberamente tratto dal romanzo di Otfried Preussler, realizzato da alcuni studenti del liceo linguistico, vincitore del concorso nazionale “Tedesco in scena” promosso dalla Città di Torino e dal Goethe Institut.

Dopo la vittoria al concorso nazionale, la partecipazione al festival di teatro studentesco plurilingue “Lingue in scena” e al Salone del Libro di Torino, gli studenti della II e III A e una studentessa della I C del linguistico riproporranno lo spettacolo sul palco della loro scuola, dove per tutto l’anno scolastico si sono preparati guidati dalla docente Concettina Lucchino e seguiti per quanto riguarda l’apprendimento delle tecniche teatrali dall’attore Marco Alotto, inviato dal Goethe Institut a Lamezia, con il supporto della maestra Carmen De Cicco della scuola di danza Dance Village.

Il Liceo Campanella è stata l’unica scuola del Sud Italia a partecipare alla kermesse torinese che ha coinvolto scuole medie e istituti superiori di tutta Italia, che si sono cimentati nella realizzazione di pezzi teatrali in lingua tedesca ispirati, come previsto dal concorso di quest’anno, ai temi della magia, del sogno e dell’incantesimo.

La performance sarà preceduta dalla visione di alcuni video che raccontano il percorso di preparazione degli studenti al concorso e le giornate vissute a Torino a contatto con studenti di diverse scuole italiane ed europee. Al termine dello spettacolo Maria Antonia De Libero, Direttrice Cooperazione linguistica e didattica Piemonte e Valle d’Aosta del Goethe-Institut Turin, premierà gli studenti.