Reggio Calabria – Incontro dedicato al poeta George Trackl

Condividi

La guerra con le sue crudeltà uccide, ferisce e mutila non soltanto i corpi di coloro che vi partecipano ma anche spesso l’anima. “La malattia del reduce”, il disagio psichico che spesso giunge fin quasi alla follia, fu scoperto al termine della Grande Guerra tra le migliaia di reduci che avevano visto l’orrore e mal si adattavano alla vita quotidiana come se nulla fosse accaduto. Taluni invece fin da subito non sopportarono le nefandezze della guerra, la visione di corpi squarciati, l’urlo di dolore dei feriti, l’odore della sofferenza e della morte e, come Georg Trakl, uno dei più grandi poeti di lingua tedesca del Novecento, compirono il gesto estremo di togliersi la vita. Alla sua poesia l’Associazione Culturale Anassilaos Sezione Giovani dedica un incontro sul tema “Georg Trakl e il trauma della Guerra” che si terrà martedì 5 giugno alle ore 18,00 presso la Sala di San Giorgio al Corso. Introdurrà Giacomo Marcianò, coordinatore di Anassilaos ed egli stesso poeta. Relazionerà Massimiliano Barberio, giovane studioso di letteratura tedesca e poeta. Trakl nasce a Salisburgo nel 1887 e muore il 3 novembre del 1914, ad appena ventisette anni, a Cracovia in un Ospedale Militare dove era stato ricoverato. Allo scoppio della Grande Guerra, essendo farmacista, fu inquadrato in un’unità ospedaliera da campo e in tale veste fu testimone della terribile battaglia di Grodek dovendo assistere in condizioni disperate, senza medicine e quasi da solo, numerosi feriti gravi riportandone un fortissimo trauma. Poeta drammatico inseguì e coltivò la propria vocazione collaborando alla rivista letteraria Die Brenner. Nel 1913 pubblicò la raccolta Gedichte cui seguirono, postume altre sue liriche. Nel 1915 fu pubblicato Sebastian im Traum (ciclo di poesie e due poemetti in prosa). La sua poesia, visionaria e sconsolata, lacerata da sensi di colpa, attraversata da un senso di decadenza ineluttabile, senz’altro riflesso di quella premonizione della “finis Austriae” che di li a poco avrebbe portato, con il crollo del millenario impero degli Asburgo, anche alla scomparsa di una cultura moderna e vivace (Klimt, Freud, L. Wittgenstein per fare soltanto pochi nomi) preparando gli orrori futuri, è oggi di una modernità sconcertante per il lettore forse perché anche noi contemporanei ci troviamo a vivere un momento di passaggio verso futuri incerti ed ignoti. A Grodek Trakl dedica quella che certamente è la sua ultima poesia, espressione della sua pacata disperazione, ammonizione e denuncia della tragedia di ogni guerra: A sera risuonano i boschi autunnali/d’armi letali, le auree distese/e gli azzurri laghi, e dall’alto il sole/rovina all’orizzonte, più oscuro; la notte abbraccia/guerrieri morenti, il furioso lamento/delle loro bocche in frantumi./Pure silenziosa si raduna fra i salici/rossa nube, soggiorno di un dio furente,/il sangue sparso, argentea frescura;/tutte le strade sfociano in nera putredine./Sotto gli aurei rami della notte stellata/vacilla l’ombra della sorella per la selva ammutolita,/a salutare gli spiriti degli eroi, le teste insanguinate;/e lievi risuonano nel canneto i sinistri flauti autunnali./O più fiera pena! O voi, are di bronzo,/un possente dolore nutre oggi l’ardente fiamma dello spirito,/i nipoti non nati.