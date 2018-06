Reggio Calabria – FI: “No alla spazzatura a metro sui marciapiedi pubblici H 24”

Condividi

Lettera Aperta ai Cittadini di Forza Italia- Cari Cittadini, imprenditori, abbiamo preso atto delle vostre istanze, pertanto discuteremo sulproblema ambientale e decoro urbano che affligge la nostra amata Città, abbiamo individuato delle soluzioni al fine di avere una Città più bella ed ospitale, anche per i turisti.

In occasione della conferenza di Lunedì 02 Luglio alla ore 10.30, presso il Comune di Reggio Calabria, sala delle conferenze Nuccio Pizzimenti, insieme ai consiglieri comunali di Forza Italia, illustreremo la proposta come prima ”Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0”che ha l’obiettivo di avviare un dibattito sulla raccolta differenziata, in considerazione delle note criticità in essere, per contribuire a fornire soluzioni innovative e condivise sulle procedure da seguire, necessarie per garantire ai cittadini tutela igienico sanitaria e decoro urbano.

Sono previsti i seguenti interventi:

Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Gruppo consiliare Comunale di Reggio Calabria:

(Capogruppo Mary Caracciolo, Giuseppe D’Ascoli, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano)



Gruppo consiliare Città Metropolitana di Reggio Calabria:

(Capogruppo Domenico Giannetta, Eduardo Lamberti-Castronuovo, Giuseppe Zampogna)

Il responsabile Provinciale Enti-Locali R.C. Vincenzo Barca

Concludono: On. Giuseppe Pedà Consigliere Regionale della Calabria,On. Francesco Cannizzaro,On. Maria Tripodi, Sen. Marco Siclari Capogruppo nella Commissioni igiene e sanità al Senato.