Reggio Calabria, Festa della musica a Pellaro

Condividi

Continuano le attività della Pro Loco Reggio Sud per la promozione del territorio con la seconda tappa della Festa della Musica che si terrà a Pellaro Sabato 30 Giugno con il seguente programma: dalle ore 10:00 circa fino alle 19:00 , diversi cantanti allieteranno la giornata con della musica, posizionati in alcuni punti lungo la Nazionale di Pellaro. Dalle ore 20.30 lo spettacolo continuerà nel parcheggio FS, adiacente la stazione ferroviaria, dove sarà allestito il palco sul quale si esiberanno alternativamente diversi artisti, cantanti, band e scuole di danza fino alla mezzanotte. Questo evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Angeli Bianchi Onlus, ( presidente Maurizio Albanese, vice

presidente Caterina Giordano) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, con i quali il 21 Giugno abbiamo già presentato altra manifestazione presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria nella giornata nazionale della Festa della Musica. . Lo spirito di questa festa è soprattutto quello di far conoscere, valorizzare e far emergere i nuovi talenti musicali locali, professionisti e amatori, solisti e di gruppo. Evento sponsorizzato dal MIBACT , SIAE, AIPFM alla quale ha aderito anche l’ Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI).