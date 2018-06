Reggio Calabria: Falcomatà ultimo baluardo Pd o quasi, nel 2019 si vota

Condividi

Giuseppe Falcomatà è il Sindaco di Reggio Calabria dal 2014. Il motto della sua campagna elettorale era “La svolta”. Manca ancora più di un anno alla fine del suo mandato e ci sarà ancora tempo per tracciare bilanci del suo operato.

Nel frattempo un’indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore ha fatto vedere come, pur essendo una barca in difficoltà, il Pd non è stato totalmente spazzato via. Almeno a livello amministrativo il centro sinistra continua ad avere il maggior numero delle principali città italiane. Un successo (si fa per dire) considerati i disastri a livello nazionale.

Verità indiscutibile, come non lo è il fatto che attorno alla città della sponda orientale dello Stretto ci sia davvero il vuoto in fatto di sindaci del centro sinistra nei capoluoghi di provincia. Basta zoomare un po’ di più sull’area dello Stretto nella cartina “tematica” pubblicata dal quotidiano economico.

A Catania, a Messina, a Vibo, a Catanzaro, a Cosenza e Crotone c’è un sindaco di centro destra. Praticamente nessuna traccia di Pd, con l’esclusione di Falcomatà che nell’autunno del 2019 si giocherà le sue carte.

Reggio Calabria: tra un anno si vota

Difficile, allo stato attuale, interpretare l’aria che tira per l’attuale primo cittadino reggino, dove appare evidente non riscuota consenso assoluto, ma è anche vero che generalmente che il consenso fa meno rumore del dissenso. Al momento di votare, però, valgono allo stesso modo.

Alcuni spifferi raccontano che per l’ultimo anno del suo mandato potrebbe esserci molta carne al fuoco. Se basteranno per una sua riconferma lo dirà il tempo. Raccontando, però, una verità oggettiva si può tranquillamente dire, dopo le ultime elezioni, Falcomatà è uno degli ultimi baluardi di un Pd uscito con le ossa rotte dalle ultime tornate nazionali. Soprattutto tra Calabria e Sicilia dove, tra le maggiori città rimaste al centro sinistra ci sono solo Palermo, Trapani e Siracusa (Solo in parte).