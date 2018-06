Reggio Calabria: Catona, sul lungomare una situazione che sa di beffa (FOTO)

Condividi

Reggio Calabria non sembra prepararsi al meglio all’estate. Continua a tenere banco la balneabilità delle acque di Gallico, ma non molto più lontano a destare rabbia è la situazione del lungomare di Catona.

Uno dei nostri lettori, Francesco D’Amato,ci racconta come e quanto sa di beffa ciò che è accaduto alla periferia nord del Comune. Era il 13 giugno e, attraverso il proprio profilo Facebook, il Sindaco Falcomatà annunciava che stava per essere compiuta la bonifica della zona. A testimoniarlo ci sono le foto.

Reggio Calabria: la rabbia di un cittadino

A distanza di una dozzina di giorni, però, ci sarebbe una situazione che si pone all’attenzione per la presenza di rifiuti e sterpaglie lasciati in loco, oltre a lavori che appaiono interrotti. Solo un centinaio di metri, secondo quanto viene segnalato, sarebbero stati oggetto dei lavori di bonifica compiuti.

“Tutto il lungomare – ci viene detto – fino alla zona del Limoneto è rimasto in stato di totale degrado, mentre la squadra di LSU la si sposta in altre zone della città (Parco Baden Powel) per un altro selfie meramente propagandistico e ingannevole dell’amministrazione Falcomata’”.

Ecco le foto che raccontano la situazione: