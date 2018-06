Reggio Calabria – Detenzione armi clandestine, tre arresti

Condividi

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i tu del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato per detenzione di armi clandestine i reggini GIUMBO Giuseppe Fabio, 38enne impiegato con precedenti di polizia, SANTORO Giada, 32enne impiegata con precedenti di polizia, convivente del GIUMBO, e ZEMA Demetrio, 57enne imprenditore incensurato, poiché a seguito di perquisizione locale in un locale a loro in uso venivano trovati in possesso di 2 pistole con matricola abrasa, 120 cartucce e denaro contante per 235 mila euro.

In particolare, nell’ambito di un controllo all’esercizio pubblico a Gallico Superiore, nel perquisire un locale, i militari dell’arma rinvenivano 2 pistole, una nascosta all’interno di un cassetto di una scrivania – nella immediata disponibilità del datore di lavoro, ZEMA – e l’altra, insieme con circa 120 cartucce e con il denaro, all’interno di una cassaforte ad esclusivo utilizzo di GIUMBO e SANTORO, proprietari dell’immobile già titolari della licenza dell’esercizio pubblico.

Al termine delle formalità di rito, i tre venivano dichiarati in stato d’arresto, GIUMBO Giuseppe Fabio e ZEMA Demetrio tradotti presso la casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà, mentre la SANTORO veniva posta agli arresti domiciliari.