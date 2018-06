Reggio Calabria – Concluse le “Giornate Cardio-Metaboliche Reggine”

Condividi

Sono giunte a conclusione le Giornate Cardio-Metaboliche Reggine XI^ edizione, organizzate dal dottor Enzo Amodeo e Giovanni Perrone. Tre lunghe e intense giornate, caratterizzate da relazioni di alto contenuto scientifico e da un vivace e costruttivo dibattito con i numerosissimi partecipanti ( oltre 300 iscritti tra medici, infermieri e biologi ). L’obiettivo, che era quello di mettere a fuoco, attraverso vari momenti di confronto, le patologie della nostra epoca, come il diabete mellito e le sempre più frequenti malattie cardio-vascolari, con i benefici derivanti dall’applicazione di un adeguato stile di vita e da una corretta alimentazione, è stato centrato in pieno. In occasione della ricorrenza dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo, un’intera sessione è stata dedicata all’alimentazione ed alla nutraceutica. La presenza di una faculty di grande spessore professionale, insieme ai contenuti delle relazioni proposte all’uditorio, hanno rappresentato gli elementi di grande attrazione per un pubblico attento e interessato all’evoluzione delle tecnologie ed al perfezionamento dei percorsi diagnostici e terapeutici da adottare, dall’infanzia fino all’anziano fragile. Una novità in assoluto è stato il coinvolgimento dei vertici delle più rappresentative associazioni scientifiche cardiologiche (ANMCO) e diabetologiche (AMD), con la creazione di una sessione “al cuore del diabete”, che ha ospitato i big della cardiologia ospedaliera e della diabetologia italiana. Molte le novità sotto l’aspetto diagnostico e terapeutico, dalla cardiologia clinica alla cardiologia interventistica, passando attraverso un auspicato recupero dei rapporti con la medicina del territorio, con l’obiettivo di creare una fitta rete di contatti professionali al fine di consentire un percorso diagnostico terapeutico assistenziale ottimale e più adeguato ai bisogni. Inoltre, anche quest’anno, è stato dato spazio all’arte, attraverso l’esposizione di dipinti e sculture a tema, prodotti dagli studenti dell’Accademia delle Belle arti di Reggio Calabria, guidati dalle professoresse Domenica Galluso e Giovanna Mandalari. L’impegno degli organizzatori è stato premiato dalla soddisfazione espressa da tutti i partecipanti e dalle manifestazioni di interesse delle Istituzioni regionali che, da sempre e convintamente, supportano l’iniziativa ritenuta valida sotto il profilo scientifico e culturale, per l’intera comunità calabrese.