Reggio Calabria, arrestati 2 rapinatori in flagranza di reato

Condividi

E’ finita in manette la fuga di due rapinatori che in città, nei pressi del mercato rionale di piazzale Botteghelle, avevano aggredito un anziano per sottrargli il portafogli con la somma di 50 euro. A seguito di segnalazione alla Sala Operativa della Questura è stato allertato il personale della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ed i due malviventi sono stati subito individuati a bordo di una Fiat Punto mentre si dirigevano verso la via Sbarre Inferiori. Dopo un inseguimento, il personale delle Volanti è riuscito a fermare i rapinatori in via Diramazione Gullì. I due soggetti sono stati identificati per B.V. classe 1975 e H.F. classe 1998, entrambi residenti in Reggio Calabria e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Nell’auto utilizzata per la fuga è stato rinvenuto il denaro provento dell’azione delittuosa nonché oggetti atti allo scasso. I due malviventi sono stati pertanto arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso e l’anziana vittima è stata trasportata in ospedale e sottoposta a cure mediche per escoriazioni multiple ed un trauma contusivo al braccio destro. L’intensificazione del controllo del territorio cittadino ed in particolar modo nei luoghi di maggiore affluenza, disposta dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa, ha fatto registrare l’ennesimo risultato e l’operazione di ieri dimostra quanto sia efficace la presenza capillare sul territorio delle Volanti, nell’interesse della cittadinanza e per la salvaguardia della sicurezza di tutti.