Reggio Calabria, al Turquè Beach l’University Party

Dopo il grande successo della stagione invernale e dell’evento di apertura della stagione estiva, le Associazioni Ares, E.U.Re.Ca., ESN, Icaro, Leonardo e Themis tornano in prima linea nell’organizzazione di eventi rivolti agli universitari. Giovedì 28 Giugno, infatti, si terrà, presso la magnifica location del Turquè Beach Restaurant, il Party Universitario (University Party).

La serata avrà inizio alle 22:30 con l’esibizione live dei VELENO LigaTribute, una CoverBand che riempirà l’atmosfera delle note dei più grandi successi di uno dei cantautori italiani più amati in assoluto. Dopo il live, alle ore 23:30, si partirà con la consueta Disco dei DJ Massimo Trunfio e PaulCam.

Sarà l’ennesima occasione di svago organizzata dagli studenti per gli studenti, con l’obiettivo di trascorrere qualche ora di divertimento, in un’incantevole location e sulle note di ottima musica.