Pon Metro, task force a lavoro su Mobilità, Energia e Smart city

L’assessorato comunale ai Fondi Unione Europea ha ospitato alcuni focus tematici coordinati dall’assessore alle Politiche europee, Pon Metro e Smart City del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino, con la partecipazione dei funzionari responsabili del Pon Metro. Una nuova giornata di intenso lavoro che ha posto al centro alcuni temi strategici nelle dinamiche di sviluppo e crescita del territorio metropolitano reggino quali la mobilità, l’inclusione sociale, l’efficientamento energetico e la smart city.

“E’ di fondamentale importanza in questa fase – spiega l’assessore Marino – fare il punto della situazione, monitorare gli avanzamenti dei progetti, controllare e accelerare le procedure di spesa. Quella che sta operando in questo momento è una vera e propria task force a supporto dell’azione portata avanti dall’assessorato e, in linea più generale, dall’amministrazione comunale. Ci siamo riuniti nella nuova sede dell’assessorato ai Fondi Unione Europea al Cedir che ho fortemente voluto proprio per dar vita ad uno spazio di lavoro che fosse interamente dedicato alla trattazione di queste complesse e importanti tematiche. Gli ambiti sui quali ci siamo confrontati sono particolarmente importanti per la Città metropolitana di Reggio Calabria poiché si tratta di materie di grande impatto sotto il profilo dell’innovazione e, per altro verso, di assoluto rilievo da un punto di vista sociale e del miglioramento dei servizi essenziali. Sul fronte dell’efficientamento energetico – evidenzia l’assessore Marino – abbiamo esaminato i progetti definitivi che riguardano l’illuminazione pubblica che intendiamo rinnovare in modo radicale e secondo metodologie che guardano alla sostenibilità e alla riduzione dei costi. In questa direzione si collocano gli interventi già previsti per l’installazione delle luci led intelligenti nelle zone nord e sud, nell’area collinare e sul viale Europa”.

Altro punto centrale nella strategia legata al Pon Metro è legato alla mobilità e ai collegamenti. “Un asset cruciale – afferma Marino – sul quale stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro davvero incessante e attento che sta vedendo coinvolta tutta la struttura tecnica e operativa dell’assessorato. Un’azione che consente oggi alla nostra città, dopo decenni di totale immobilismo, di mettere a disposizione degli utenti una flotta bus radicalmente rinnovata e dotata di mezzi elettrici di ultima generazione”.

Particolarmente attese anche le misure che interessano il sociale. “Qui – afferma l’assessore alle Politiche europee, Pon Metro e Smart City – stiamo lavorando per la costituzione di un’agenzia sociale della casa, per il rilancio di incentivi finalizzati all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate e per la creazione di poli di prossimità sociale nelle aree più periferiche del territorio cittadino”. Altro focus ha riguardato le politiche in materia di Smart city con un occhio attento al turismo e ai servizi innovativi “per un comparto – sottolinea Marino – di vitale importanza per la nostra città e sul quale stiamo indirizzando importanti progetti e risorse”.