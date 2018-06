Polistena (RC) – Presentazione del libro “Il Manifesto del Comunismo digitale”

Condividi

Oggi sabato 30 giugno alle ore 21.30 a Polistena sarà presentato il libro “Il Manifesto del Comunismo digitale”, secondo lavoro editoriale di Michele Tripodi, attualmente Sindaco di Polistena, dopo il primo libro “Lo Giuro sulla Costituzione”, pubblicato nel 2016.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza della Repubblica alle ore 21.30, e vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, di Angelo Borgese componente sezione “A. Gramsci” ed attuale Presidente del Civico consesso, Giancarlo Costabile professore UNICAL, Giorgio Cremaschi sindacalista Eurostop, Domenico Gallo magistrato e pubblicista. Gli interventi dei relatori si concentreranno sulle tematiche storiche, socio-economiche, informatiche, esposte nel libro fino a spaziare sugli argomenti di attualità politica e giornalistica.

Sulla pagina facebook dell’autore nello spazio dedicato alla presentazione del libro si legge: “Il monetarismo europeo non è una scienza economica esatta. I lavoratori, i nuovi poveri, gli esclusi e i subalterni del mondo, formeranno le nuove avanguardie digitali, in grado di guidare la rivolta contro il dominio delle oligarchie finanziarie. Arriverà il giorno che la tecnologia blockchain, applicata in ogni campo della vita sociale, distruggerà le piattaforme capitaliste e, con esse, l’egemonia dei mercati sui bisogni popolari”.

SINOSSI DEL LIBRO

“IL MANIFESTO DEL COMUNISMO DIGITALE”, è un tentativo di valorizzare e mettere in luce l’attualità del marxismo in una veste nuova e avveniristica.

Il sistema capitalistico mondiale è retto da regole convenzionali, stabilite a piacimento dalle oligarchie finanziarie che accumulano denaro e manipolano i destini dell’umanità allo scopo dell’arricchimento di pochi.

Ma, fortunatamente, la facilità delle comunicazioni attraverso la rete internet determinerà un sistema di relazioni sociali nuovo, che svilupperà una coscienza digitale rivoluzionaria tra i poveri e i bisognosi.

Le nuove avanguardie digitali saranno protagoniste della rivoluzione che, stavolta, forse non si combatterà con le armi.

Nel mondo di oggi e di domani, infatti, le nuove tecnologie informatiche, associate ai principi di trasparenza e di autogoverno strutturati sul protocollo Blockchain, soppianteranno la cosiddetta “democrazia per delega” che lascerà spazio alla partecipazione diretta di tutti gli individui alle decisioni comuni ed alle scelte politiche. Le piattaforme “collaborative” digitali e, dentro di esse, la “condivisione organizzata” saranno le basi di partenza per rifondare la società civile sui principi di eguaglianza sostanziale tra gli uomini, di giustizia sociale, di pace e solidarietà tra i popoli deboli, ovvero i valori collettivi propri del comunismo.