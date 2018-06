Pino Masciari sarà a San Luca con Klaus Davi

Condividi

All’evento del 22.06.2018 in San Luca, organizzato e diretto dal massmediologo Klaus Davi, sarà presente anche l’imprenditore e testimone di giustizia Pino Masciari, che recentemente è stato protagonista del “No ‘Ndrangheta Tour 2018”, tenutosi in Calabria dal 17.05 al 23.05 u.s., assieme alla Associazione Legalità Organizzata, di cui Masciari è socio fondatore benemerito.

“Ritengo che sia più che mai doveroso sostenere iniziative di sensibilizzazione alla lotta alla ‘Ndrangheta, specie in luoghi come San Luca, che da troppo tempo sconta una assenza dello Stato e della democrazia”. riferisce Masciari; “Iniziative come quelle organizzate da Klaus Davi, a cui va il mio sostegno, sono il segno che c’è una Italia diversa, che vuole cambiare e dare una immagine di legalità e speranza, anche all’esterno, verso quei Paesi dell’Europa che oggi più che mai vivono il fenomeno della criminalità organizzata nella sua più feroce globalizzazione”, conclude Masciari.