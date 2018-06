Parco Ecolandia, “Banny Golson Quartet” a luglio in concerto

Condividi

Di Giuseppe Rosario Princi – Presentato il programma estivo 2018 del “Parco Ecolandia” ad Arghillà. Una kermesse di artisti internazionali che si susseguiranno dal 6 luglio al 27 agosto. Un “festival nel festival”ecco come, ai nostri microfoni Marcello Spagnolo, responsabile artistico del Parco Ecolandia, definisce le attività estive di questa stagione. Un evento artistico musicale ricco è prestigioso visto che si esibiranno, per tutta la durata del programma, artisti internazionali che faranno capolinea nella Città dello Stretto.

“Siamo riusciti ad organizzare un programma tra i più interessanti, degli ultimi anni, per la nostra città. Una proposta di qualità sia dal punto di vista artistico e culturale. Abbiamo messo insieme soggetti e associazioni che fanno musica e cultura su tutto il territorio regionale. Giorno 15 luglio e 20 luglio, per evidenziare questo connubio tra noi e le atre associazioni, abbiamo organizzato con il “Peperoncino Jazz Festival”, due concerti con due artisti internazionali Christian McBride’s New Jawm e Benny Golson Quartet. Il primo uno dei più grandi musicisti jazz al mondo vincitore di 3 Grammy Awards, mentre Benny Golson strumentista di 89 anni considerato dalla critica internazionale come il padre del Jazz. Questi due artisti faranno due sole tappe in Italia e una di questa sarà proprio al parco Ecolandia. Dal 21 al 30luglio, inoltre, comincia il “Face Festival” , organizzato dall’associazione “Catona”, sarà il festival delle arti eco compatibili con la esposizioni di opere di alcuni artisti sia nazionali che internazionali con materiali eco-compatibili. Alcune delle opere saranno fatte in loco. Dal 2 al 6 agosto, inizia il festival “Eco Jazz” con artisti del calibro di “Fabio Concato Quartet”, ”Stanley Jordan” e “Kenny Garret Band”. Novità assoluta di quest’anno la presentazione di un Musical “Quello che le principesse non dicono “ vincitore del premio “Musical Day”. Infine stiamo cercando, in accordo con ATAM, di offrire un servizio “navetta” da Reggio Calabria e da Villa San Giovanni per il Parco Ecolandia”.