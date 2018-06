Palmi (RC) – Tutto pronto per la “Festa della Repubblica italiana”

Condividi

In occasione del 2 Giugno, data in cui si ricorda il referendum con il quale nel 1946 si votò per scegliere tra repubblica e monarchia, il Presidente del Consiglio comunale di Palmi, Salvatore Celi, insieme al Sindaco della Città, Giuseppe Ranuccio, hanno organizzato la “Festa della Repubblica italiana”, che si terrà sabato 2 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi.

La manifestazione prevede la partecipazione dell’intera Amministrazione comunale, insieme a tutti i Consiglieri comunali della Città di Palmi, cosi come voluto dal Presidente del Consiglio. All’evento interverranno le scuole cittadine che, con i loro rappresentanti, leggeranno dei passi tratti da poesie ed opere letterarie rappresentative della storia d’Italia. Il momento celebrativo poi, si aprirà ai liberi cittadini, che potranno esprimere una propria riflessione sul significato della Festa della Repubblica. La cerimonia si concluderà con l’esibizione del Coro Polifonico Euterpe.

Il Sindaco Ranuccio dichiara: “In questo preciso momento storico, la nostra Repubblica vive un periodo difficile, con il rischio che derive populiste intacchino il valore delle nostre Istituzioni. La celebrazione serve a noi, alla nostra Città ed alla nostra comunità, per ricordare che la Repubblica nacque sotto gli auspici di ricostruire ed unire un Paese, che usciva dalla guerra, per dare speranza alle generazioni future e vivere liberi in una Repubblica democratica”.

Il Presidente Celi: “La Presidenza del Consiglio ha inteso riscoprire il significato istituzionale delle principali feste e ricorrenze che caratterizzano la vita del nostro Paese, al fine di riavvicinare i cittadini alla vita politica. La Festa della Repubblica è la celebrazione più importante tra le feste civili del nostro Paese. Questa ricorrenza deve diventare l’occasione per riscoprire i principi ed i valori fondativi della nostra Repubblica”.